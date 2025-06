Tamajo: al Palermo Pride, un augurio di libertà, rispetto e dignità per tutti

L'intervento dell'assessore regionale alle Attività produttive alla vigili della parata

PALERMO – In vista della nuova edizione del Palermo Pride, che si terrà sabato 21 giugno 2025, l’assessore regionale alle Attività Produttive, Edy Tamajo, rivolge un saluto affettuoso a tutte e tutti i partecipanti, ringraziando di cuore Marco Agnello e gli organizzatori, per l’impegno profuso in una manifestazione che, da anni, arricchisce la vita culturale e sociale della nostra città.

“Viviamo in un tempo in cui è più che mai necessario ricordare che la libertà è bella. È bella perché fa bene, è bella perché costruisce, è bella perché ci rende più umani. La libertà di esprimere se stessi, di amare, di camminare a testa alta, è un valore che appartiene a tutti, indipendentemente dalle idee, dall’orientamento, dal credo. Come uomo delle istituzioni, ma anche come uomo che crede nella dignità della persona, nel rispetto e nella convivenza, sento il dovere – e la gioia – di augurare buon Pride a Palermo. Una città accogliente, aperta, viva”.

L’assessore sottolinea anche come manifestazioni come il Pride rappresentino un’occasione importante per ribadire il valore del dialogo e dell’inclusione: “Credo che una società civile si misuri dalla sua capacità di ascoltare, accogliere e non escludere nessuno. Non si tratta solo di diritti civili, ma di umanità”.

Il corteo partirà dal Foro Italico e attraverserà le strade di Palermo “in un clima di festa, ma anche di impegno civile. L’amministrazione regionale guarda con rispetto tutte le iniziative che, nel solco della legalità e del confronto, contribuiscono a rendere la Sicilia una terra più giusta e aperta”.