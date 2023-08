Tamajo: “Bene norma sull’aumento dei limiti dimensionali nei centri storici”

Oggi il via libera dalla commissione Attività produttive dell’Ars

PALERMO – Via libera in Commissione Attività Produttive alla norma che aumenta la quadratura dei negozi presenti nei centri storici. La norma, approvata in Commissione e inserita nel disegno di legge 21/A stralcio III, sarà discussa adesso nella prima seduta utile in programma a Sala d’Ercole.

“La modifica alla legge regionale 28/1999, approvata oggi dalla commissione Attività produttive dell’Ars, presieduta dal deputato Gaspare Vitrano, è un risultato fondamentale per consentire un rilancio serio e concreto dell’economia e del turismo in Sicilia. Questa norma consente finalmente di aumentare i limiti dimensionali delle attività commerciali nei centri storici siciliani. Gli imprenditori e i cittadini aspettano da anni, soprattutto nel capoluogo siciliano, un cambio di passo rispetto a una legge che a oggi limita le prospettive commerciali del tessuto economico siciliano”.

Lo ha detto l’assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo che, lo scorso 10 luglio, aveva incontrato i componenti della Sesta commissione del consiglio comunale di Palermo per discutere della modifica del Piano urbanistico e commerciale della città che, nel centro storico, impedisce il rilascio di nuove autorizzazioni commerciali per superfici superiori ai 200 metri quadrati.