Tamajo: “Il mio impegno sul Programma Step da 600 milioni”

"Risposte concrete alle aziende"

PALERMO – “Da sempre il mio obiettivo è sostenere le imprese siciliane e con il ‘Programma Step’ vogliamo fare un passo avanti decisivo in questa direzione e mettere a disposizione delle attività produttive dell’Isola un fondo di circa 600 milioni di euro, una risposta concreta e tangibile”. Lo dice l’assessore regionale alle Attività produttive Edy Tamajo.

“Ogni giorno, incontro imprenditori che, nonostante le difficoltà, continuano a credere nella Sicilia. Per questo – aggiunge – abbiamo pensato a un programma che non si limitasse a fornire risorse economiche, ma che offrisse anche strumenti per innovare e diventare sempre più competitivi. Con questo programma – che fa parte del Piano Industria 2030 – vogliamo promuovere soprattutto l’innovazione e la digitalizzazione. Ma non ci fermiamo qui: la sostenibilità ambientale è un altro pilastro fondamentale. Per questo, stiamo incentivando investimenti in tecnologie verdi e soluzioni sostenibili, che possano fare la differenza non solo per le imprese, ma anche per le future generazioni. A giorni informerò associazioni di categoria e grandi imprese di questa grande e nuova opportunità”.