 Lunghe code in galleria: tamponamento sulla A19 nell'Ennese
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Tamponamento sulla A19 nell’Ennese: lunghe code in galleria

Anas
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Calascibetta, cosa è accaduto
incidente
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1 min di lettura

ENNA – Sull’autostrada A19 “Palermo-Catania” il traffico è rallentato, con code, a causa di un incidente avvenuto al km 116,500, all’interno della galleria Cappuccini, nel territorio comunale di Calascibetta (EN), lungo la carreggiata in direzione Catania.

Tamponamento sulla A19

L’incidente ha coinvolto due automobili in un tamponamento.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e la polizia stradale “per la gestione dell’evento e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile”, fa sapere Anas.

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