Tangenziale, lavori e tamponamento: traffico in tilt

Lunghe code verso Messina

CATANIA – Lunghe code in tangenziale nella carreggiata verso Messina. Un tamponamento, di cui ancora non si conosce la dinamica, ha provocato rallentamenti in direzione San Gregorio nel tratto tra Misterbianco e San Giovanni Galermo. Sui social si è scatenata la polemica da parte degli automobilisti. “Hanno bloccato una popolazione intera!!! Oltre un’ora di fila è assurdo!”, scrivono in un gruppo fb. “Questa tangenziale è un incubo”, è il post che riassume l’animo di chi percorre giornalmente l’importante arteria viaria.

Fonte foto: gruppo Quelli della Tangenziale