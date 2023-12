Tantillo: “Modificare il regolamento del consiglio comunale è prioritario”

"Siamo stati molto produttivi"

PALERMO – “La modifica del regolamento del Consiglio comunale di Palermo è una delle priorità di questa presidenza”. Lo ha detto Giulio Tantillo, presidente del Consiglio, che oggi ha tenuto una conferenza stampa al Palazzo Comitini. Tantillo ha fatto riferimento a quanto accaduto la scorsa settimana all’interno di sala Martorana. Il capogruppo di Fratelli d’Italia Giuseppe Milazzo, per contestare la gestione dei lavori d’aula, era salito sul banco della presidenza.

“Il fatto va condannato – ha aggiunto Tantillo -, ma allo stesso tempo si deve prendere atto che Milazzo, in qualità di presidente pro-tempore del Consiglio, aveva chiuso la seduta e non c’era alcuno spazio per riaprirla. Ma della chiusura non era a conoscenza il vicepresidente Giuseppe Mancuso, appena rientrato in aula, che aveva fatto proseguire i lavori”.

“Siamo stati molto produttivi – ha detto Tantillo parlando dei lavori dell’aula – abbiamo approvato, in media, due delibere a settimana. Risultato raggiunto anche grazie alla responsabilità delle minoranze. Approveremo il nuovo bilancio comunale entro la prima metà di gennaio”.

Mancuso e Piccione: “Soddisfatti del lavoro”

“Siamo soddisfatti del lavoro compiuto – ha detto Mancuso – anche perché non era facile per un Consiglio insediatosi al termine della pandemia”.

“Quando ci siamo insediati il Comune non era in grado di spendere perché mancavano i bilanci – ha ricordato Teresa Piccione – anche grazie al contributo delle minoranze questa fase di emergenza è stata superata”.