Seduta sospesa. I chiarimenti del consigliere FdI, la nota delle opposizioni

PALERMO – Alta tensione a Sala Martorana. La seduta del consiglio comunale è stata infatti sospesa dopo che Giuseppe Milazzo, capogruppo di Fratelli d’Italia ed eurodeputato, è salito in piedi saltando sul tavolo della presidenza.

Tensione in Aula

Il vicepresidente Giuseppe Mancuso è stato così costretto a sospendere i lavori. Un episodio che sarebbe conseguenza delle tensioni interne alla maggioranza che sostiene il sindaco Roberto Lagalla. Nemmeno ieri l’atmosfera in consiglio ha permesso di aprire la seduta. Giuseppe Milazzo ha spiegato il suo gesto con una articolata ricostruzione dei fatti nella quale sostiene che sono stati calpestati i regolamenti. E ovviamente il plateale gesto dell’eurodeputato ha scatenato la reazione delle opposizioni.

Milazzo: “Calpestati i regolamenti”

“E’ poca cosa salire su un tavolo quando si salta e si calpestano leggi, regolamenti, legalità e impegni con la città”, è la sintesi dell’eurodeputato. “Stante l’assenza – all’orario previsto in convocazione – tanto del Presidente del Consiglio, quanto del vicepresidente Mancuso, alla presenza del segretario generale e dei dipendenti preposti all’assistenza al consiglio, si è chiamato l’appello che ha visto mancante il numero legale minimo necessario ad aprire la seduta che, quindi, è stata dichiarata chiusa. Sopraggiunto il presidente Mancuso, si è proceduto ad effettuare due ulteriori appelli, in palese violazione di norme e regolamenti. A quel punto ho chiesto di poter intervenire per un richiamo al regolamento stesso nonché alla legge vigente e il presidente inopinatamente si è rifiutato di concedermi il diritto di parola. Ed è per questo che, provocatoriamente, ho calpestato un tavolino: la città non può attendere ed è inammissibile che il consiglio comunale non venga aperto per mancanza di numero legale”.

“Siamo alla fine dell’esercizio finanziario – continua Milazzo – e come gruppo consiliare pretendiamo che il presidente si faccia carico di garantire un corretto funzionamento del Consiglio, garantendo ai consiglieri di poter esitare tutte le delibere in scadenza, convocando, se necessario ogni giorno fino al 31 dicembre. Le mancate convocazioni del consiglio sono all’origine della tensione di oggi. Come primo partito, avvertiamo tutta la responsabilità di assicurare alla città le delibere necessarie entro la fine dell’anno, senza comprimere i tempi dell’esame, garantendo così a ciascun consigliere di poter esercitare atto per atto le prerogative che la legge riconosce”.

“Abbiamo raccolto l’allarme del Prefetto in ordine alla malamovida – conclude – e da settimane chiediamo di esitare il regolamento, unitamente a tutti gli atti economici e finanziari. Prendiamo atto che alla nostra responsabilità nei confronti dei cittadini, si contrappone la voglia di provocare scontri ideologici con la mozione sulla trascrizione dei figli di coppie omogenitoriali che ha registrato inspiegabilmente e in contrasto con la linea nazionale del centrodestra, anche adesioni in maggioranza. Evidentemente qualcuno preferisce un terreno di scontro invece di esitare gli atti in scadenza. Per noi qualsiasi punto all’ordine del giorno che non riguardi contabilità e movida va rinviato, siamo preoccupati dalla miopia di tanti”.

Le opposizioni: “Un campo di battaglia”

“Chiediamo l’intervento del Sindaco e del Prefetto perché venga garantito il corretto funzionamento del Consiglio comunale” scrivono in una nota i consiglieri Amella, Arcoleo, Argiroffi, Di Gangi ,Forello, Giaconia, Giambrone, Lupo, Mangano, Carmelo, Francesco e Giuseppe Miceli, Piccione e Randazzo.

“Chiediamo anche la convocazione immediata del Consiglio alla presenza del Sindaco, perché chiarisca se è ancora in grado di proseguire nell’espletamento del proprio mandato, considerato che di fatto non ha più una coalizione che lo sostiene. La profonda crisi della maggioranza, già evidenziata nelle sue numerose assenze, ha trasformato l’aula del Consiglio comunale in un “campo di battaglia“, impedendo la trattazione di temi urgenti come la movida, la sicurezza, i servizi essenziali della Città erogati dalle aziende partecipate e gli atti preliminari al bilancio. In questa turbolenta stagnazione, la Città è lasciata allo sbando senza alcuna risposta alle sue numerose esigenze. È compito delle istituzioni garantire l’agibilità democratica del Consiglio comunale nell’interesse della città di Palermo. Anche oggi come consiglieri di opposizione abbiamo garantito la nostra presenza in Aula nel tentativo di riportare un clima di buon senso e per adempiere al nostro dovere, ossia espletare il nostro mandato “con scrupolo e coscienza”, come recita il giuramento reso all’ insediamento”.