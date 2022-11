Il cane fiuta la droga nel marsupio in cucina, arrestati

Operazione dei carabinieri in una casa presa in affitto

TAORMINA – È stato il fiuto del cane a scovare la droga. Era dentro un marsupio nascosto in un armadio della cucina.

I carabinieri della Compagnia di Taormina hanno arrestato un giovane e un uomo di nazionalità marocchina che avevano trasformato un appartamento in un complesso residenziale di Giardini Naxos, preso in affitto, in base logistica per spacciare la droga.

I militari hanno trovato oltre 50 grammi di marijuana e 30 di cocaina, un bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento delle dosi.