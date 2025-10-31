Taormina, cani rinchiusi in struttura lager tra topi morti: liberati

Il titolare della struttura è stato denunciato

TAORMINA (MESSINA) – Liberati 31 cani di varie razze che erano rinchiusi in una specie di lager per animali a Taormina, nel messinese.

Ad agire sono stati gli agenti della polizia locale assieme agli operatori del corpo agroforestale.

“È stato scoperto un canile clandestino, in contrada Bruderi, in stato fatiscente dove c’erano anche decine di topi morti”, dice il sindaco Cateno De Luca.

Il responsabile della struttura sarà segnalato all’autorità giudiziaria per maltrattamento di animali. Alcuni cani sono stati portati nella clinica veterinaria di Messina perché in pessimo stato di salute, altri nella struttura l’Arca di Noe a Enna, convenzionata con il Comune. Il canile abusivo manufatto è stato sequestrato.