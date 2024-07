Taormina, ruba in casa dell’ex e fugge dopo averla colpita: arrestato

In manette un 34enne ucraino

TAORMINA (MESSINA) – I poliziotti del commissariato di Taormina hanno arrestato in flagranza un trentaquattrenne ucraino per rapina e furto con danneggiamento.

Avvertiti da una chiamata, gli agenti sono intervenuti nell’abitazione della vittima, ex moglie dell’uomo. Dalla ricostruzione dei fatti è emerso che il 34enne è entrato in casa della ex forzando la porta di ingresso e ha portato via oggetti e denaro.

Sorpreso dalla donna e dalla suocera, non avrebbe esitato a colpire entrambe per scappare. I poliziotti l’hanno rintracciato e hanno recuperato il bottino.