Taormina, scontro tra due moto: 23enne in gravi condizioni

Il conducente dell'altro mezzo ha riportato diverse fratture

TAORMINA (MESSINA) – Incidente stradale nella giornata di ieri, sabato 20 aprile, sulla SS 114, a Taormina. Nello scontro sono stati coinvolti uno scooter e una moto. Proprio il conducente dello scooter, un 23enne, ha avuto la peggio ed è ricoverato in coma.

Lo scontro è avvenuto in direzione del capoluogo Catania, in un tratto in semicurva, e sin da subito sono appare gravissime le condizioni del giovane di 23 anni.

L’altro, un uomo di 39 anni, è stato invece condotto al Policlinico Gaetano Martino di Messina con fratture varie e le sue condizioni sono apparse meno gravi.