Taranto-Catania 1-5, rossoazzurri sul velluto: sono 3 punti pesantissimi

Vittoria senza storia contro il fanalino di coda pugliese

CATANIA – Il Catania passeggia 5-1 a Taranto mettendo al sicuro il successo già nella prima frazione di gioco quando i rossazzurri, privi di capitan Castellini, segnano tre volte. Campo pesante a causa della pioggia caduta precedentemente e rossazzurri determinati a conquistare l’intera posta in palio.

Taranto-Catania

Uno-due micidiale dei ragazzi di Toscano che, nel giro di due minuti, mettono sotto l’avversario. Al 22° il primo gol grazie alla deviazione sottomisura di Ierardi che gira di testa in rete il cross dalla bandierina di uno scatenato Stoppa. Passano appena due minuti e lo stesso Stoppa approfitta di un errato passaggio all’indietro di Marong … siglando il raddoppio. Il Taranto non impensierisce mai Bethers, grazie anche al munito centrocampo rossazzurro per può finalmente avvalersi di Sturaro e De Rose. Negli istanti di recupero arriva anche il terzo sigillo etneo con Inglese che gira di testa in rete il bel cross di Carpani,

Nella ripresa il Catania bada inizialmente a controllare ma Guarracino sveglia i rossazzurri sorprendendo Bethers con un gran tiro, su punizione, dalla distanza. Ma è un fuoco di paglia perché il Catania stavolta mantiene i nervi saldi e, dopo le sostituzioni operate da Toscano, chiude definitivamente i conti prima con Montalto, lesto a ribadire in rete una corta respinta del portiere avversario sulla stoccata di Raimo e poi con il giovane Forti che si esalta spedendo in porta il pallone del definitivo 5-1. Un’importante boccata d’ossigeno per i rossazzurri che meditano un concreto rilancio delle loro legittime ambizioni.

Il tabellino

TARANTO – CATANIA 1-5

TARANTO (3-5-2) – Del Favero, Papazov, De Santis, Marong, Verde (dal 25°s.t. Garau), Schirru, Matera (k) (dal 25°s.t. Iervolino), Speranza (dal 39°s.t. Fiorentino), Contessa, Battimelli (dal 39°s.t. Giovinco), Zigoni (dal 15°s.t. Guarracino).

A disposizione: Caputo, Meli, Sacco, Zerbo.

Allenatore: Michele Cazzarò.

CATANIA F.C. (3-4-1-2) – Bethers, Ierardi, Di Gennaro, Quaini, Carpani, De Rose (dal 37°s.t. Forti), Sturaro (k) (dal 30°s.t. Lunetta), Raimo, Jimenez (dal 12°s.t. Verna), Stoppa (dal 12°s.t. D’Andrea), Inglese (dal 12°s.t. Montalto).

A disposizione: Butano, Allegra, Gega, Castellini.

Allenatore: Mimmo Toscano.

Arbitro: Giuseppe Vingo di Pisa.

Assistenti: Andrea Cecchi (Roma 1) e Gennantonio Martone (Monza).

Quarto ufficiale: Emanuele Ciaravolo (Torre del Greco).

Reti: 22°p.t. Ierardi (CT); 24°p.t. Stoppa (CT); 47°p.t. Inglese (CT); 22°s.t. Guarracino (TA).

Note: trasferta vietata ai tifosi del Catania. Terreno di gioco fangoso in più punti.

Indisponibili: Adamonis, Celli, Di Tacchio, Luperini, Guglielmotti (CT).

Squalificati: Anastasio (CT).

Ammoniti: Toscano (allenatore Catania); Verde (TA); Inglese (CT);Papazov (TA); Matera (TA); Cazzarò (allenatore Taranto).

Espulsi: Papazov (TA) al 37°s.t. per doppia ammonizione

La cronaca

Primo tempo (0-3)

3° Stoppa s’incunea bene in area ma la sua conclusione finisce a lato di poco;

20° sul cross di Stoppa… girata volante di Carpani che manda il pallone di poco a lato;

22° Catania in vantaggio: sul cross dalla bandierina di Stoppa… Ierardi devia in rete di testa da due passi. 0-1 !

24° raddoppio del Catania: Stoppa approfitta dell’errato disimpegno di Marong e sigla facilmente lo 0-2!

45° concessi 2 minuti di recupero;

47° terzo gol del Catania: sul perfetto cross di Carpani… girata di testa di Inglese che mette in rete il pallone col quale le squadre vanno al riposo sul triplo vantaggio rossazzurro.

Secondo tempo (1-5)

3° Battinelli tira alto dalla distanza;

7° colpo di testa di Di Gennaro… respinto fortuitamente da un difensore tarantino;

8° sul cross di Contessa… sfiora Sturaro e girata di Verde che Bethers devia in corner;

9° Catania vicino alla quaterna con lo “scavetto” di Inglese che viene intercettato da Del Favero;

11° Zigoni reclama il penalty sul contrasto con Ierardi: l’arbitro, ben appostato, lascia proseguire;

12° nel Catania, Montalto, D’Andrea e Verna sostituiscono Inglese, Stoppa e Jimenez;

15° nel Taranto, Guarracino rileva Zigoni;

22° il Taranto accorcia le distanze: Guarracino sorprende Bethers su punizione dalla grande distanza: 1-3 !

25° nel Taranto, Iervolino e Garau sostituiscono Matera e Verde;

30° nel Catania, Lunetta subentra a Sturaro;

34° quarto gol del Catania: gran tiro di Raimo respinto da Del Favero. Irrompe Montalto che spedisce in rete il pallone dell’1-4 !

37° espulso Papazov per doppia ammonizione. Taranto il 10 uomini.

37° nel Catania, Forti sostituisce De Rose;

39° nel Taranto, Giovinco e Fiorentino rilevano Battomelli e Speranza;

41° quinto gol del Catania: Forti trova lo spunto vincente per sigillare la vittoria rossazzurra: 1-5 !

45° concessi 3 minuti di recupero;

48° Vince largamente il Catania!

[Foto Catania Fc]