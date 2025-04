Tavole a vela, Coppa Italia: palermitani protagonisti ad Ostia

Primo appuntamento dell'anno

Primo appuntamento dell’anno ad Ostia nel circuito di Coppa Italia di tavole a vela con surfisti del Roggero di Lauria e del Circolo Velico Sferracavallo a svettare tra gli oltre cento concorrenti al via nelle classi giovanili Techno 293 e IQ Foil (tavola olimpica) nelle acque della costa romana.

Gli atleti del Lauria guidati dalla marsalese Laura Linares, oggi istruttrice ma con un passato di alto valore mondiale, sono tornati a casa con due medaglie di bronzo e tanti altri buoni piazzamenti di giovani ai primi confronti nazionali ad alto livello. Sul podio con due terzi posti nell’under 17 per Manfredi Giganti e Laura Grasso Castagnetta. Poi anche un incoraggiante conclusione tra i primissimi della classifica per Tommaso Planeta tra gli under 15. Mentre Sofia Sabbia ha chiuso quinta nella graduatoria della tavola olimpica IQFoil.

La squadra del Circolo Velico Sferracavallo

Molto confortante e competitivo il consuntivo della squadra del Circolo Velico Sferracavallo, guidata da Giuseppe Zerillo, Antonino Cangemi e Francesco Tomasello. Nella classe Techno, due risultati di prestigio tra gli under 15. Ad ottenerli sono stati, Greta Alesi nel femminile e con il terzo posto assoluto, Giovanni Moncada. Passando alla categoria under 13, un secondo e un terzo posto rispettivamente con Lorenzo Macaluso e Adriano Samonà. Ancora due atleti sul podio più alto nella categoria CH4 con Luca Macaluso e Ginevra Licalzi. Invece nella tavola olimpica IQFoil, argento femminile per Sara Mangione.