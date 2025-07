Teatro Massimo, le dimissioni di Marcella Cannariato

La lettera: "Scelta necessaria a tutelare l'integrità della Fondazione"

PALERMO – Marcella Cannariato si è dimessa dal Consiglio d’indirizzo della Fondazione del Teatro Massimo di Palermo. Lo riferisce l’agenzia ANSA. Cannariato è indagata per corruzione dalla Procura nell’ambito dell’inchiesta su finanziamenti pubblici concessi alla Fondazione Dragotto, di cui è vice presidente. L’indagine non riguarda il Teatro Massimo. Cannariato è moglie di Tommaso Dragotto, patron di Sicily by car.

“Tutelare l’integrità” del Teatro Massimo

Scrive Marcella Cannariato nella sua lettera di dimissioni, indirizzata al sindaco di Palermo Roberto Lagalla: “Con profondo rispetto per le istituzioni, con la presente rassegno le mie irrevocabili dimissioni dalla carica di componente del Consiglio di Indirizzo della Fondazione Teatro Massimo di Palermo, per la quale ritengo di aver svolto un proficuo lavoro in funzione delle deleghe attribuitemi, vivendo al contempo un’esperienza umanamente e professionalmente preziosa e gratificante”.

“Questa scelta nasce, unicamente – aggiunge Cannariato – dalla necessità di tutelare l’integrità e la credibilità di una delle più importanti istituzioni culturali del nostro territorio, in un momento in cui il clima che si è venuto a creare attorno alla mia persona, per vicende che ingiustamente mi vedono coinvolta, non consente di continuare a svolgere l’incarico nell’interesse pubblico.”

“Ho sempre creduto nel valore delle istituzioni e nella forza del servizio civico – scrive ancora Cannariato – ed è proprio in nome di questi principi che, nel rivendicare la mia innocenza con assoluta serenità di coscienza e nella ferma fiducia nell’operato della magistratura ritengo doveroso compiere un passo indietro, per non offrire alcun pretesto a chi intenda strumentalizzare una vicenda personale a danno di un patrimonio collettivo”.

Lagalla: “Intuibili le ragioni di Cannariato”

“Nell’accettare le dimissioni di Marcella Cannariato dal Consiglio di Indirizzo della Fondazione Teatro Massimo, apprezzo le condivisibili e intuibili ragioni che ne hanno motivato la scelta, volta quest’ultima alla primaria tutela della Fondazione, quale più rappresentativa istituzione culturale della città. Alla dottoressa Cannariato rivolgo il ringraziamento per il lavoro fin qui svolto”. Lo dichiara il presidente della Fondazione Teatro Massimo e sindaco di Palermo, Roberto Lagalla.