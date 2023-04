TeLiMar, 11 medaglie ai campionati regionali Outdoor

Fine settimana ricco di soddisfazioni per il Club dell'Addaura

MESSINA – Fine settimana ricco di impegni e soddisfazioni quello appena trascorso per il TeLiMar che, con il suo settore Paralimpico, ha conquistato 11 medaglie nella prima tappa della stagione outdoor di Atletica leggera.

Ben 170 atleti provenienti da tutta la Sicilia si sono dati appuntamento allo stadio di via dei Cappuccini, a Messina. Come avviene da qualche anno, gli atleti del Presidente Marcello Giliberti, seguiti dai tecnici Gaspare Ganci e Ada Cipolla e dai loro collaboratori tecnici Lorenzo Di marzo e Benedetto Talluto, hanno sbaragliato il campo nel settore C 21 (atleti con sindrome di Down) che da quest’anno a livello nazionale gareggiano con la sigla II2.

I RISULTATI

La vera sorpresa è stato il giovane classe 2006 Gabriele Lipari, debuttante per la categoria Promozionale, che è arrivato terzo assoluto sia sui 150 metri sia sui 300 metri piani, malgrado le due gare si siano disputate una dietro l’altra senza potere fare recuperare gli atleti come da regolamento. Lipari ha fatto segnare sui 150 metri il tempo di 21”2 a soli due decimi dagli ormai veterani Bello (Vivi Sano Sport Palermo) e Bonsignore (Delfini Blu Palermo), che hanno fermato il cronometro sui 21” netti, nonostante le condizioni della pista.

Le vittorie di Riccardo Villella categoria C21 sui 100 (16”3) e 200 metri (36”6), del giovanissimo Riccardo La Mantia nel Triathlon che fa sua la gara davanti al talento del veterano Filippo Talluto, con il punteggio di 1358 punti contro 1341, fanno ben sperare soprattutto per il futuro.

Ancora una volta si è confermata punta di diamante del settore Paralimpico di atletica leggera del TeLiMar Palermo il giovane Giuseppe Di Marzo, che ha debuttato in maniera assoluta sulla distanza degli 800 metri piani vincendo con il tempo di livello nazionale di 3’24”8 davanti al compagno di squadra Matteo Richiusa, che quest’anno è passato dalla marcia alla corsa piana sulle distanze degli 800 e 400 metri con discreti risultati. Lo stesso Di Marzo con il tempo di 1’43”3 ha conquistato l’Oro sui 400 metri piani.

“TEAM UNITO E COMPATTO”

“Il nostro punto di forza – dichiara il direttore tecnico Gaspare Ganci – è la compattezza e l’unione del team. Si cambiano specialità, allenamenti, abbiamo contrattempi per l’utilizzo degli impianti e quant’altro, ma i nostri atleti, seguiti dai nostri collaboratori tecnici, dai genitori, con la supervisione dei nostri Dirigenti Marcello e Federica Giliberti sempre pronti a supportarci in tutte le nostre richieste, sono sempre uniti nel raggiungere i loro obiettivi, ma soprattutto quelli della squadra, al motto ‘Uno per tutti, tutti per uno’. Questa unione e questa compattezza sicuramente ci porteranno a conquistare ancora una volta qualche titolo regionale di squadra, perché tutti si sentono utili alla causa. Il nostro principale obiettivo – prosegue Ganci – è quello di cercare di ottenere qualche buon risultato ai prossimi campionati italiani assoluti di atletica leggera di Montebelluna (TV). Infatti – dice -, porteremo atleti a competere in nuove specialità come 800 e 400 metri, triathlon e salto in lungo, ma soprattutto stiamo preparando le staffette 4 x 100 e 4 x 400 metri piani, nella consapevolezza di potere fare bene durante la manifestazione nazionale”.