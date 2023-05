Il TeLiMar subito attivo sul mercato: preso Mikael Metodiev

Ufficiale la partenza di Agusti Pericas

2' DI LETTURA

PALERMO – Al termine di una pesantissima stagione sportiva, a causa dei costanti problemi dovuti al discontinuo funzionamento della piscina Olimpica comunale, il TeLiMar è riuscito a conquistare il quarto posto nel campionato di Serie A1, guadagnando l’accesso per il terzo anno consecutivo in LEN Euro Cup.

Il presidente del club dell’Addaura Marcello Giliberti ufficializza la partenza dello spagnolo Agusti Pericas e l’ingaggio – con contratto triennale – del forte centroboa classe 2000 Mikael Metodiev. Il nazionale bulgaro piace molto a coach Gu Baldineti, che lo giudica giocatore potente e dinamico, dotato di una grande forza fisica e di grande nuoto, perfettamente adatto agli schemi tecnico-tattici a lui tanto cari.

MIKAEIL METODIEV

Mikael Metodiev, 197 cm per 110 chili, velocissimo nuotatore, è cresciuto pallanotisticamente in Serbia, giocando per tre stagioni nel Kvk Radnički e per due nel Vk Valis, passando poi in Germania, dove ha militato nelle due ultime stagioni nell’Svl Ludwigsburg. Grande esperienza maturata con la squadra nazionale giovanile della Serbia, ha poi, sempre molto giovane, acquisito il ruolo di capitano della nazionale di pallanuoto senior della Bulgaria.



Queste le parole del nuovo acquisto del TeLiMar: “In questo fine stagione ho ricevuto offerte allettanti anche da parte di altre squadre, che erano molto interessate a me, ma ho preferito il TeLiMar ritenendo di potere, con questo prestigioso club, ulteriormente innalzare il mio livello tecnico. Avrò l’opportunità di giocare in Italia contro i migliori giocatori del mondo, allenati da tecnici di altissimo livello. Arrivo a Palermo felice per questa opportunità che mi è stata data e prometto di dare sempre il massimo, per raggiungere insieme alla mia nuova società obiettivi importanti”.



Gu Baldineti, Tecnico TeLiMar: “Giovane con grandi possibilità di crescita in un ruolo difficile come quello del centroboa, arriva da noi dopo buone esperienze maturate nei campionati serbo e tedesco. Giocatore fisico e al contempo molto tecnico, forte sui pali ad uomo in più, è perfettamente adatto alla mia impostazione tecnico-tattica”.