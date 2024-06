Il settore paralimpico del TeLiMar è campione d'Italia nei 4x100 e negli 800

Due titoli e sette medaglie in totale per il club dell'Addaura

Il settore paralimpico del Club dell’Addaura dà spettacolo. Impegnati a Molfetta per i campionati italiani agonistici di atletica leggera Fisdir per la prima volta, i quattro atleti guidati dal direttore tecnico Gaspare Ganci, dal tecnico Fisdir Lorenzo Di Marzo e dall’assistente tecnico Benedetto Talluto hanno conquistato due titoli e in totale 7 medaglie in due giorni di gare.

I risultati di sabato 1 giugno hanno visto trionfare Matteo Richiusa, Filippo Talluto, Giuseppe Di Marzo e Riccardo Villella nella staffetta 4×100, con un tempo di 1’07”40. Con una grande preparazione invernale e malgrado l’assenza di Riccardo La Mantia – che rientrerà a luglio ai campionati di nuoto dopo l’infortunio al perone – il TeLiMar è riuscito a battere la favorita Aspea Padova, laureandosi così campione d’Italia.

Singolarmente, sono arrivati anche l’argento di Di Marzo nei 1500 mt, con una straordinaria rimonta negli ultimi 200 m su Alessandro Masiero, e i bronzi di Talluto nel triathlon (getto del peso, 100 m, salto in lungo) e nel getto del peso, così come di Villella che nei 400 mt si è migliorato di ben 10” sul suo precedente tempo personale e che si è quasi ripetuto nei 100 metri piani con un tempo di 15” 21, che gli è valso un ottimo quarto posto.

Domenica 2 giugno, invece, si è aperta con lo storico titolo italiano conquistato da Di Marzo negli 800 metri piani, con un tempo di 3’22”06 fatto registrare grazie ad uno sprint finale negli ultimi 20 metri sull’atleta sardo Simone Nieddu. Il TeLiMar ha poi chiuso la manifestazione da vicecampione d’Italia nella staffetta 4×400 dietro ai padovani.