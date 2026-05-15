 Temporali e allerta gialla: ecco in quali Regioni
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Temporali e venti di burrasca, allerta gialla in 9 regioni: ecco dove

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ROMA – Ancora piogge, temporali e venti di burrasca su gran parte del Paese e allerta gialla per la giornata di domani 16 maggio in Umbria, Campania e su alcuni settori di Piemonte, Emilia-Romagna, Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata e Calabria.

Lo indica il Dipartimento della Protezione Civile con un avviso che prevede dalle prime ore di domani venti forti o di burrasca nord- occidentali sulla Sardegna, in estensione a Campania, Basilicata e Calabria, specie sui loro settori tirrenici e appenninici.

Temporali e allerta gialla

Attese mareggiate lungo le coste esposte.
Si prevedono, inoltre, precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Emilia-Romagna, Campania, Basilicata, specie settori tirrenici, e Calabria, specie settori tirrenici settentrionali.

I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate e frequente attività elettrica.

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