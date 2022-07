Tendopoli nella seconda circoscrizione, si chiedono controlli

Il presidente: "Non è tollerabile"

PALERMO – Tendopoli e campeggi abusivi lungo la spiaggia della costa sud palermitana. L’annoso problema ha destato l’attenzione del neo presidente della seconda circoscrizione Giuseppe Federico.

“Si devono intensificare i controlli – commenta Federico – Non è tollerabile che chiunque possa montare e smontare le tende a proprio piacimento e organizzare delle scampagnate lasciando bottiglie di vetro e sporcizia in spiaggia a discapito dei residenti”.

A causa di questo problema, infatti, molti turisti evitano di recarsi nelle spiagge di Romagnolo, optando magari per Mondello o comunque per la zona nord della città. Chiaramente, i disagi sono presenti anche per i commercianti della borgata marinara, i quali lamentano un calo delle vendite.

“E’ altresì impensabile – continua Federico – pensare di poter parcheggiare in spiaggia accanto agli ombrelloni”.

Tutto ciò, infatti, costituisce un serio pericolo per i numerosi bagnanti o per chi, semplicemente, preferisce abbronzarsi in quel pezzo di costa palermitana. “La nostra costa – sottolinea Federico – è considerata di serie b, un po’ come tutta la borgata, ma non può essere esonerata dalle regole della buona civiltà”.

“Probabilmente – continua Federico – in altre zone balneari della città, come per esempio Mondello, certi episodi disdicevoli non avverrebbero mai”. Da anni, infatti, cittadini e istituzioni della seconda circoscrizione lamentano al Comune un trattamento diverso rispetto alle borgate marinare che si trovano nella zona opposta della città.

“E’ uno scempio”

“E’ uno scempio – commenta un cittadino – e, sinceramente, non è possibile vivere in queste condizioni, assistendo quotidianamente a questo spettacolo indecoroso”.