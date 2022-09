Banconote sequestrate

I carabinieri di Trapani hanno denunciato un romeno di 30 anni per istigazione alla corruzione. Il 30enne, al momento ai domiciliari, era stato sottoposto a un controllo nella sua abitazione e a un certo punto, cercando risolvere questa situazione, ha pensato di prendere dalla tasca dei pantaloni 35 euro in contanti per convincere i carabinieri a non sottoporlo più ai continui controlli.

I militari a quel punto lo hanno denunciato e sequestrato le banconote.