Tenta la fuga per le vie di Catania e sperona una volante: poi lo schianto

Era a bordo di un'auto rubata e individuata col sistema satellitare

CATANIA – Dovrà rispondere di resistenza a pubblico ufficiale, riciclaggio, danneggiamento aggravato e porto di armi e oggetti atti a offendere. Protagonista della vicenda un 35enne che aveva appena rubato un’automobile dalle parti di via Passo Gravina. Individuato mediante il sistema satellitare, gli agenti della Questura hanno intercettato il veicolo che, alla vista della pattuglia, ha arrestato la corsa.

Dopo alcuni istanti, tuttavia, nel tentativo di sfuggire al controllo, il conducente avrebbe ingranato la retromarcia. Noncurante del fatto che, nel frattempo, un poliziotto, sceso dalla macchina di servizio, aveva provato ad aprire la portiera per bloccarlo.

Il tentativo di fuga

L’uomo avrebbe proseguito la marcia in avanti andando a sbattere contro il paraurti e il portellone dell’auto di servizio. Dopodiché, lo stesso conducente, procedendo in retromarcia, ha sfiorato il poliziotto, che è riuscito ad evitare di essere investito, facendo un balzo all’indietro.

Durante tale manovra il 35enne ha urtato numerose auto in sosta, danneggiandole, per fermare la propria corsa solo dopo aver colpito una cabina della linea telefonica. L’impatto, che di fatto gli ha impedito di proseguire la fuga, ha procurato l’interruzione della linea ad una parte dei residenti della zona.

Nonostante ciò, l’uomo, sceso dall’auto, vedendosi la strada sbarrata dalla vettura di servizio, ha deciso di fuggire a piedi ma, dopo alcuni metri, è stato bloccato dai poliziotti.

Dopo l’identificazione dell’uomo, gli agenti hanno effettuato la perquisizione dell’autovettura che ha consentito di rinvenire, sul sedile anteriore, lato passeggero, nella pronta disponibilità dello stesso, un coltello a scatto di lunghezza di 16 centimetri, con la lama appuntita, che è stato sequestrato.

Gli accertamenti condotti sul posto hanno permesso di scoprire che la targa posteriore del veicolo, provento di furto, era stata parzialmente alterata mediante l’utilizzo di un pennarello di colore nero.

Per i rilievi e la constatazione dei danni causati alle sette autovetture in sosta sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale.

Poco dopo è giunta sul posto anche la proprietaria della vettura oggetto di furto che ha formalizzato la denuncia. I poliziotti, dopo aver accompagnato l’uomo negli uffici di polizia lo hanno arrestato. Le accuse, come detto, sono di resistenza a pubblico ufficiale e denuncia per riciclaggio, danneggiamento aggravato e porto di armi e oggetti atti a offendere.

Il Pubblico Ministero di turno ha disposto la permanenza del 35enne presso le camere di sicurezza della Questura, in attesa di udienza per giudizio direttissimo.