Tentata rapina e detenzione di pistola a Gela, arrestati due minori

I due sarebbero gli autori di un colpo fallito in via Manzoni il 23 aprile

GELA – Due minorenni, un 17enne e un 16enne, sono stati arrestati dalla polizia in esecuzione di un’ordinanza di applicazione di misura cautelare emessa dal gip presso il Tribunale per i minorenni di Caltanissetta per tentata rapina e detenzione illegale di pistola in concorso.

I due minori, per i quali è stata disposta la misura cautelare della permanenza in casa, sarebbero gli autori della tentata rapina aggravata perpetrata lo scorso 23 aprile ai danni di un’attività commerciale di Via Manzoni a Gela.

L’azione del cassiere, che li ha respinti energicamente, ha fatto desistere i due rapinatori costringendoli alla fuga.

Le indagini condotte dai poliziotti della Squadra Investigativa del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Gela, hanno consentito di individuare i due minori attraverso diverse immagini registrate in dalle telecamere dei sistemi di videosorveglianza, che hanno ricostruito tutti i loro movimenti.

Il Gip, accogliendo le richieste della Procura della Repubblica, ha applicato la misura cautelare della permanenza in casa nei confronti dei due minori.