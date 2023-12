Tentata rapina in via Cavaliere, i passanti salvano la vittima 70enne

Un uomo di 40 anni è stato arrestato

CATANIA – Un uomo di 40 anni a Catania è stato arrestato dalla Polizia di Stato per tentata rapina aggravata dopo che, armato di coltello, ha tentato di togliere lo zaino ad un 70enne in via Cavaliere.

La vittima era stata minacciata e schiaffeggiata e il malvivente era fuggito perché sono intervenuti alcuni passanti in difesa della vittima. Rintracciato dagli agenti in un’abitazione situata a pochi passi dal luogo dell’aggressione, il 40enne, originario di Paternò ma residente a Catania, è pluripregiudicato per reati in materia di stupefacenti.

L’uomo ha inizialmente ha negato quanto accaduto ma poi ha detto di aver agito ritenendo che il 70enne fosse l’autore di un furto di cui era stato vittima qualche tempo fa e che le sue intenzioni erano quelle di verificare se nello zaino vi fosse quanto gli era stato sottratto.