Tentativo rapina in negozio a Caltanissetta, polizia indaga

CALTANISSETTA – Tentata rapina ieri sera in via Cavour a Caltanissetta. Due individui con il volto coperto e armati di pistola sono entrati nell’attivita’ gestita da cittadini cinesi e hanno intimato ai titolari di consegnare l’incasso. I titolari sono riusciti ad uscire fuori e hanno cominciato a gridare per richiamare l’attenzione di passanti e residenti. Subito e’ stato dato l’allarme al 112 e poco dopo e’ arrivata una volante della polizia. I due malviventi sono fuggiti a piedi senza pero’ riuscire a mettere a segno il colpo. Sull’episodio indagano i poliziotti della Squadra Mobile.