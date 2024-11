Tentato furto, i ladri perdono troppo tempo e fuggono via

Sul posto i vigili del fuoco: indagano i carabinieri

BIANCAVILLA (CATANIA) – Tentato furto, la notte scorsa. Banda di ladri in azione a Biancavilla ai danni di un esercizio commerciale di via Maria Santissima Addolorata che vende prodotti per l’arredo bagno e i sanitari, pavimentazione, prodotti per la pittura e quant’altro.

Tentato furto

I malviventi non sono però riusciti nell’intento fuggendo via probabilmente perchè avevano già impiegato troppo tempo nel tentativo di scardinare completamente il cancello scorrevole e avendo di causato troppo rumore. E, fra l’altro, mettendo in campo l’azione criminale in un orario in cui l’importante arteria, che si trova nei pressi dello svincolo della Strada Statale 284, è ancora trafficata.

Attorno alle 23.30. Ad agire sarebbero stati in quattro con il volto coperto utilizzando un mezzo pesante proprio per divellere il pesante cancello in ferro che ha resistito quel tanto è bastato per fare perdere le speranze ai ladri.

Indagini dei carabinieri

I criminali sono fuggiti via prima dell’arrivo dei Carabinieri della Radiomobile della Compagnia di Paternò e della Stazione di Biancavilla lasciando il cancello divelto e che ostruiva pericolosamente l’intera carreggiata.

Sul posto sono poi dovuti intervenire anche i Vigili del Fuoco per mettere il tutto in sicurezza. I militari dell’Arma hanno avviato le indagini del caso avvalendosi anche delle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza dell’esercizio commerciale ma anche di quelli della zona.