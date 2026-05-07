 Aggressione con un'accetta a Sortino: arrestato per tentato omicidio
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Tentato omicidio con un’accetta a Sortino: arrestato un 45enne

Tentato omicidio Sortino
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Lite tra due operai per un debito non saldato
SIRACUSA
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SIRACUSA – Un operaio di 45 anni è stato arrestato dai carabinieri in flagranza di reato per tentato omicidio a Sortino. Secondo la ricostruzione dei militari dell’Arma, stamane intorno alle 8 nei pressi della stazione dei carabinieri, il 45enne ha rincorso un conoscente, operaio anche lui di 52 anni, e lo ha colpito ripetutamente con un’accetta ferendolo al busto e agli arti superiori. I carabinieri, attirati dalle urla della vittima, sono intervenuti con il personale del 118. Il 45enne è fuggito, ma si è consegnato pochi minuti dopo.

La dinamica dell’evento è stata confermata dalla visione dei filmati di videosorveglianza. Alla base dell’aggressione vi sarebbe una questione di debiti non saldati dalla vittima al 45enne che avrebbe eseguito lavori, mai pagati, di sistemazione di un mezzo agricolo.

La vittima, che non è in pericolo di vita, si trova ricoverata all’ospedale Cannizzaro di Catania. L’arrestato è stato trasferito alla casa circondariale di Cavadonna. L’arma, un’accetta con lama di 9 centimetri, è stata sequestrata. 

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