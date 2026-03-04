 Porticello, tre giovani in manette con l'accusa di tentato omicidio
Tentato omicidio nel Palermitano, ordinanza per tre giovani

Tutto ha avuto inizio da una banale lite dopo un concerto
BAGHERIA (PALERMO) – I carabinieri di Bagheria hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di tre indagati accusati tentato omicidio, si tratta di un ventunenne, un sedicenne e un quindicenne.

La lite e la pistola

Al centro delle ordinanze una rissa avvenuta il 5 ottobre del 2025 sul lungomare di Porticello poco dopo la conclusione di un concerto per un banale screzio tra coetanei.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il 21enne, insieme al fratello e a un amico, entrambi minorenni, avrebbe preso parte all’aggressione di un giovane. La madre di quest’ultimo, intervenuta nel tentativo di sottrarre il figlio al pestaggio, sarebbe stata a sua volta spintonata e minacciata.

Il compagno della donna, di origini tunisine, avrebbe cercato di difendere la propria famiglia. Il 21enne avrebbe estratto una pistola giocattolo priva del tappo rosso, brandendola e proferendo minacce di morte.

Contro l’uomo è stato lanciato un vaso un pesante vaso di ceramica che lo ha colpito al volto, provocandogli lesioni gravi.

