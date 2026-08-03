Un uomo e una donna in gravi condizioni

Due feriti gravi e un uomo in fuga. È un giallo il tentato omicidio di un uomo e una donna nelle campagne di Riesi, in provincia di Caltanissetta.

Feriti nelle campagne di Riesi

Lui ha 58 anni ed è stato colpito con un’arma da fuoco alla nuca, lei 40 ed ha una ferita alla testa e un’altra al collo provocata quasi certamente da una coltellata. L’uomo è ricoverato all’ospedale Cannizzaro di Catania e la donna al Sant’Elia di Caltanissetta. Entrambi sono in condizioni gravissime e sono miracolosamente riusciti ad arrivare in auto all’ospedale di Mazzarino prima di essere trasferiti. Le indagini sono affidate ai carabinieri di Gela e del Reparto operativo di Caltanissetta.

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Sarebbero stati loro a fornire le prime informazioni sul loro aggressore. Si tratterebbe di un uomo vicino alla donna. Non è, però, il suo compagno. La pista passionale resta privilegiata.

La caccia all’aggressore è aperta. Al momento è in fuga. Non è chiaro il movente, né perché i due feriti si trovassero in una zona di campagna non lontano dal museo della miniera Trabia Tallarita.