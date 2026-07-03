Tentato stupro in ascensore a Catania, arrestato un ventenne

Ha provato ad aggredirle ma le donne l'hanno messo in fuga

CATANIA – Due donne catanesi, di 57 e 39 anni, sono state aggredite da un 20enne straniero mentre stavano rientrando a casa. Il ragazzo ha tentato di violentare una di loro nell’ascensore di uno stabile di piazza della Repubblica. Grazie alla reazione delle vittime e l’intervento di alcuni passanti la violenza è stata sventata.

Il 20enne è stato arrestato con l’accusa di tentata violenza sessuale.

Le due donne, secondo quanto ricostruito, stavano entrando nell’ascensore dello stabile quando sono state assalite. Il giovane avrebbe prima scaraventato violentemente a terra la donna più anziana, poi bloccato l’altra. Avrebbe, quindi, trascinato la 57enne fuori dall’ascensore e le avrebbe strappato gli abiti, con l’intento di abusare sessualmente di lei. L’aggressione è stata interrotta dalla reazione della donna più giovane che ha afferrato un monitor per computer colpendo il 20enne alla testa . Le urla hanno attirato l’attenzione di alcuni passanti, inducendo il 20enne a fuggire.

Un ragazzo ha inseguito il 20enne, contattando nel frattempo il 112 e fornendo ai carabinieri indicazioni sui suoi spostamenti. La segnalazione ha permesso di inviare sul posto le pattuglie che hanno rintracciato in piazza Turi Ferro il fuggitivo che è stato bloccato e riconosciuto senza esitazione dal ragazzo che lo aveva inseguito.