Termini Imerese piange il 26enne Marco Montano: l’affetto di tutti

Era a bordo del suo scooter, l'impatto contro un'auto non gli ha lasciato scampo

TERMINI IMERESE (PALERMO) – Uno schianto terribile è costato la vita a Marco Montano, 26enne di Termini Imerese, comune della provincia di Palermo.

Lo scontro si è verificato intorno alle 18.45 di ieri, martedì 16 luglio, in via Libertà non molto distante dalla stazione ferroviaria.

Marco era molto conosciuto in città e nutriva una grande passione per i cavalli. Sua madre, Rosa Lo Bianco, è stata assessore comunale alle Politiche Sociali durante la giunta del sindaco Francesco Giunta.

La ricostruzione

Secondo una prima ricostruzione, Marco, figlio di un carabiniere in congedo, viaggiava a bordo del suo scooter Beverly, diretto verso il centro storico ma all’incrocio con la stazione ha sfiorato un altro scooter, finendo la sua corsa contro una Peugeot 306 con a bordo una famiglia di San Mauro Castelverde.

L’impatto non ha lascito scampo. Il personale medico del 118 lo ha immediatamente trasportato d’urgenza all’ospedale di Termini Imerese, dove è stato tentato tutto il possibile, ma non c’è stato nulla da fare.

I rilievi sono stati effettuati dagli agenti della polizia municipale e dai carabinieri di Termini Imerese.