Termini Imerese protagonista di ‘Borghi d’Italia’ su Tv2000

La puntata andrà in onda sabato 4 ottobre alle ore 12.15

TERMINI IMERESE (PALERMO) – Il Comune di Termini Imerese protagonista della nuova puntata di ‘Borghi d’Italia’, condotto da Mario Placidini, in onda su Tv2000 sabato 4 ottobre alle ore 12.15 e on demand su Play2000.

Termini Imerese città siciliana ricca di arte, storia e archeologia, le cui origini risalgono all’antica Himera, fondata dai Greci. Durante la puntata intervengono il sindaco Maria Terranova, il parroco del Duomo, Padre Antonio Todaro, un ristoratore locale, il responsabile della Bottega del Carretto Siciliano e il direttore del Parco Archeologico di Himera – Solunto e Iato, che guidano il pubblico attraverso le bellezze del territorio.

Le telecamere di Tv2000 esplorano il centro storico con il suo Duomo e la chiesa di Santa Caterina, i musei cittadini, l’antiquarium e la suggestiva area archeologica di Himera. Non mancano gli scorci panoramici sul mare e un viaggio enogastronomico tra i sapori della tradizione culinaria locale, oltre a numerose curiosità che rendono unico questo borgo siciliano.