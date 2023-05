Terrasini, investì due ragazzi: trovato il pirata della strada

Si tratta di un 31enne originario di Agrigento che lavora a Cinisi

PALERMO – È stato individuato e denunciato l’uomo che alla guida dell’auto pirata venerdì scorso, a Terrasini, avrebbe travolto due minorenni su uno scooter.

Dopo l’impatto l’automobilista si è dato alla fuga, non prestando soccorso.

La notizia è confermata dal sindaco, Giosuè Maniaci, che aveva seguito con apprensione quanto accaduto, che sui social scrive: “Vogliamo rivolgere i nostri più sentiti ringraziamenti e complimenti alla compagnia dei carabinieri di Carini e al suo capitano Cugusi e alla stazione dei carabinieri di Terrasini nella persona del maresciallo Parabita, per l’impegno profuso nell’attivarsi in così breve tempo a risalire all’autore dell’incidente che ha visto coinvolti i due giovani Vitale e Rapisarda. Ai due ragazzi – ha concluso il sindaco – rinnoviamo i nostri migliori auguri di una pronta guarigione‘.

Uno dei due ragazzi investiti ha riportato gravi ferite ed è ricoverato in terapia intensiva all’ospedale Villa Sofia di Palermo, non in pericolo di vita.

I carabinieri hanno denunciato l’automobilista che si trovava al volante della Range Rover. Si tratta di S. I., un meccanico di 31 anni originario dell’Agrigentino che lavora a Cinisi.