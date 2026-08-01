Interviene il ministro Musumeci

NAPOLI – Sfollati e paura. I Campi Flegrei, dopo la notte seguita alla forte scossa di ieri di magnitudo 4.7, si svegliano ancora con la terra che trema per lo sciame sismico e i timori dei tanti ancora fuori dalle loro case.

Terremoto ai Campi Flegrei

“Potrebbero verificarsi ancora eventi di magnitudo superiore a 3”, dice il ministro della Protezione civile Nello Musumeci.

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Sono stati dichiarati inagibili 8 edifici e 5 attività commerciali, con 130 nuclei familiari sgomberati, pari a circa 290 persone; molte di esse hanno trovato accoglienza presso le aree attrezzate dai Comuni di Napoli e Pozzuoli. Cinque le persone ricoverate, per trauma e fratture.

Ancora chiuso il porto di Pozzuoli con lo stop ai collegamenti per le isole. Dovrebbe riaprire domani.