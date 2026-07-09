Terremoto in Sicilia: una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 è stata registrata alle 10:10 di oggi con epicentro nel territorio di Milazzo, in provincia di Messina. Come riporta “3BMeteo”, il sisma è stato localizzato a una profondità di circa 9,3 chilometri. Non si segnalano danni a persone o edifici.
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Il rilevamento nella mattinata di giovedì 9 luglio
Terremoto in Sicilia: una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 è stata registrata alle 10:10 di oggi con epicentro nel territorio di Milazzo, in provincia di Messina. Come riporta “3BMeteo”, il sisma è stato localizzato a una profondità di circa 9,3 chilometri. Non si segnalano danni a persone o edifici.
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