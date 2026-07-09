 Terremoto in Sicilia, scossa di magnitudo 3.2 nel Messinese
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Terremoto in Sicilia, scossa di magnitudo 3.2 con epicentro a Milazzo

terremoto Sicilia
Decidi tu come informarti
su Google.
Aggiungi LiveSicilia
alle tue Fonti preferite:
quando cercherai
una notizia, ci troverai
più facilmente.
AGGIUNGI
Il rilevamento nella mattinata di giovedì 9 luglio
MESSINA
di
1 min di lettura

Terremoto in Sicilia: una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 è stata registrata alle 10:10 di oggi con epicentro nel territorio di Milazzo, in provincia di Messina. Come riporta “3BMeteo”, il sisma è stato localizzato a una profondità di circa 9,3 chilometri. Non si segnalano danni a persone o edifici.
SEGUI TUTTE LE NOTIZIE DELLA PROVINCIA DI MESSINA

Si parla di: ·

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI