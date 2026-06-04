 Scossa di terremoto nella zona delle isole Eolie, i dati Ingv
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Trema la terra in fondo al Tirreno, terremoto tra le Eolie e la Calabria

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I dati dell'ultima scossa
IL SISMA
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LIPARI (MESSINA) – Scossa di terremoto nella notte tra il 3 e il 4 giugno 2026 a est dell’arcipelago delle isole Eolie. Il sisma, magnitudo 2.8, si è verificato tra l’isola di Stromboli e la costa calabrese, nel mare Tirreno. Si tratta di un’area vicina a quella nella quale il 2 giugno si registrò un terremoto magnitudo 6.2, sempre sul versante tirrenico della costa calabrese.

Il terremoto a est delle Eolie

Il terremoto di questa notte, secondo i sismografi dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, si è verificato alle 2:03. Il sisma ha avuto origine ad una profondità di 211 chilometri.

Stromboli
Stromboli

L’ultima scossa alle Eolie era stata registrata all’alba del 3 giugno

All’alba di ieri, mercoledì 3 giugno, invece, l’area delle Eolie è stata interessata da un’altra scossa, di magnitudo 3.9. L’origine del terremoto è stata individuata in una zona a nord-est di Salina, ad una distanza di 17 chilometri dall’isola, ad una profondità di 306 chilometri.

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