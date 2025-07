Rinnovata anche la giunta esecutiva

PALERMO – Giuseppe Claudio Terruso, 60 anni, è il nuovo presidente di Confartigianato Palermo. È stato eletto nel corso dell’assemblea dell’associazione alla presenza di tutti i presidenti e i delegati di categoria, con il presidente uscente Maria Grazia Bonsignore, alla guida dell’associazione di categoria da luglio 2022, e il segretario Giovanni Rafti. Rinnovata anche la giunta esecutiva.

Lavoreranno al fianco di Terruso, i vicepresidenti Flavia Pinello (già presidente settore moda) e Giuseppe Lo Cicero (già presidente edili) e i consiglieri Caterina Azzarello (già presidente serramentisti) e Francesco Baiamonte (già presidente fotografi). Terruso, da 20 anni in Confartigianato, prende la guida dell’associazione territoriale dopo una lunga esperienza. Già componente della giunta uscente, è anche il vicepresidente nazionale degli elettricisti, nonché il presidente degli elettricisti di Confartigianato Sicilia.

“Ci impegneremo in questi tre anni – dice Terruso – per rappresentare tutti gli associati, di ogni categoria. Ho voluto al mio fianco, una giunta rappresentativa in grado di parlare con autorità e credibilità a nome delle nostre imprese, che possa dialogare più facilmente con le istituzioni, le associazioni e gli enti pubblici, nella speranza di potere influenzare le decisioni che riguardano il settore”.

Gli auguri della Cisl di Palermo

“A Giuseppe Claudio Terruso nuovo presidente di Confartigianato Palermo e alla sua giunta esecutiva, i migliori auguri di buon lavoro , siamo certi che proseguirà lo spirito di collaborazione fra le nostre realtà, perché solo un tessuto economico in cui imprese e lavoratori partecipano insieme a progetti di rilancio, può rinascere e prosperare”. Ad affermarlo è la segretaria generale Cisl Palermo Trapani Federica Badami. “Le proposte che abbiamo presentato giorni fa per la rinascita di Palermo e la città metropolitana richiedono la collaborazione fra tutte le categorie produttive, realtà sociali, e tanto altro per giungere ad un patto di rinascita metropolitana. Il dialogo e la sinergia, sono le strade da perseguire tutti insieme”, conclude Badami.