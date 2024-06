“Ti lascio e mi metto con lui”: il fidanzato li insegue con una pietra

L’annuncio durante il pranzo della domenica

PATERNÒ (CATANIA) – Lei, una ragazza di 19 anni, decide di lasciare il fidanzato davanti a tutti. Lo fa mentre sono seduti a tavola, nel pranzo della domenica, annunciando platealmente, come se non bastasse, pure la sua nuova storia con un ragazzo che è proprio lì, seduto al tavolo, qualche posto più avanti.

A quel punto il fidanzato, quello lasciato, un 36enne che peraltro ha già ricevuto in passato un ammonimento del questore, va in escandescenza e finisce per farsi arrestare. Avrebbe inseguito i due per malmenarli con una pietra in mezzo alla strada. E poi, quando si sono nascosti nella caserma dei carabinieri, non avrebbe desistito affatto.

Arrivano i rinforzi

Anzi si sarebbe messo a sbattere sulla porta con la pietra. Alla fine sono arrivati i rinforzi dal Nucleo operativo e radiomobile. I carabinieri hanno disarmato e arrestato l’aggressore. È accusato di maltrattamenti in famiglia e minaccia aggravata. Per lui la Procura ha disposto il divieto assoluto di avvicinamento alla ragazza e ai suoi prossimi congiunti.

Il tutto ovviamente con il divieto di comunicare con le vittime, la 19enne e l’altro ragazzo, un 27enne. Quel pranzo domenicale, insomma, non è finito per nulla bene. La ragazza ha sporto querela nei confronti dell’uomo.