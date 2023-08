Tiffany Poon, il gioiello della musica che incanta Palermo

A Palazzo Chiaramonte Steri

1' DI LETTURA

PALERMO – Una giovane ‘stella’ internazionale della musica ha strappato applausi al pubblico che ha assistito al terzo appuntamento del Ciclo dei concerti sinfonici del Festival “Palermo Classica”. Si tratta di Tiffany Pool, appena 25enne, che a Palazzo Chiaramonte Steri si è esibita nel concerto n.1 in fa diesis minore per pianoforte e orchestra di Rachmaninov, diretta dal Maestro Jin Hyoun Back.

Lo spettacolo

Una esecuzione chiara e intensa, perfettamente in simbiosi con le varie sezioni. E che l’ha “costretta” a un bis – richiesto a gran voce dagli oltre 500 spettatori presenti – altrettanto coinvolgente: il “Liebesleid” di Kreisler nella trascrizione per solo pianoforte di S. Rachmaninov. La giovane solista, sin dall’inizio, ha mostrato le sue doti di interprete raffinata capace di dialogare bene con l’orchestra, rivelando nel contempo tutta la sua originalità e padronanza tecnica oltre a una enorme personalità.

La storia artistica di Tiffany Poon

Pianista nata a Hong Kong, Tiffany Poon si è già esibita con orchestre e recital in tutti gli Stati Uniti, Canada, Europa, Australia e Cina da quando è stata accettata per la prima volta al programma pre-college della Juilliard all’età di otto anni. Oltre alle esibizioni dal vivo, si dedica anche alla creazione di un pubblico per la musica classica e alla demistificazione della musica classica.

La direzione di Hyoun Back

Applausi anche per Il Maestro Hyoun Back che, nella prima parte della serata, ha diretto con grande maestria l’orchestra, trascinandola al limite del virtuosismo con l’esecuzione delle colonne sonore che hanno reso immortali i film per i quali sono state scritte, come ad esempio la Superman March di J. Williams e la celeberrima Suite di Guerre Stellari dello stesso autore.