Todaro: “La raccolta rifiuti è regolare, non c’è il rispetto delle regole”

Nel giorno di Ferragosto poche ore dopo la pulizia le strade erano nuovamente invase

PALERMO – “Il servizio di raccolta risulta regolare e prevede anche due passaggi notturni giornalieri ma, nonostante questo i cassonetti si riempiono velocemente creando discariche e nocumento ai residenti”.

Sono le dichiarazioni di Giuseppe Todaro, presidente della Rap, l’azienda che si occupa della raccolta rifiuti nella città di Palermo che vede vanificati gli sforzi messi in atto dalla municipalizzata, che nella giornata di Ferragosto ha cercato di mantenere la città pulita garantendo dei doppi turni.

A poche ore dalle attività di pulizia si sono rivisti gli abbandoni in strade come: via Maqueda, via Napoli, via Schioppettieri, via San Cristoforo, Corso dei Mille, piazza Spinuzza e piazzetta Angelina Lanza(ingombranti) erano nuovamente sporche con rifiuti sparsi a terra.

“Quindi ci chiediamo: Quante volte dovremmo svuotare i cassonetti? Bisogna che ci sia in ogni postazione un vigilantes?” ha aggiunto Todaro dopo avere saputo che tutti gli interventi programmati nell’area del centro città e nelle borgate marinare erano stati vanificati dopo poche ore, così come raccontato ieri da LiveSicilia, in barba al regolamento comunale che vieta i conferimenti nei giorni domenicali e festivi e che bisogna conferire esclusivamente dalle ore 18 alle ore 22 per evitare che i cassonetti risultino pieni.

“Le azioni che la Rap con grandi sforzi attiva sul territorio, con il personale ridotto al lumicino, non possono prescindere dall’aiuto dei cittadini e del loro senso civico, degli organi di polizia municipale in ordine al controllo e vigilanza dedicata”.