 Siciliani denunciati a Torino per abusivismo in un campo nomadi
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Torino, 5 siciliani denunciati per abusivismo in un campo nomadi

furto arrestati
L'operazione dei carabinieri
SETTIMO TORINESE
di
1 min di lettura

TORINO – Cinque persone sono state denunciate dai carabinieri con l’accusa di avere costruito abusivamente due casette in un campo nomadi. L’iniziativa è stata presa dopo un intervento a Settimo Torinese, un Comune alle porte di Torino.

I cinque, già conosciuti dalle forze dell’ordine, hanno tra i 25 e i 55 anni, sono originari del Siracusano e appartengono al gruppo dei caminantes siciliani. Due container erano stati trasformati in una vera e propria abitazione con tanto di bagno, docce e cucina. 

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