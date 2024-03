Torna a Palermo il Teenage Dream Party: un viaggio negli anni 2000

Si terrà ai Cantieri Culturali alla Zisa e saranno cantate le hit di Disney Channel

PALERMO – Ritorna a Palermo, dopo il successo delle passate edizioni, il Teenage Dream Party, un viaggio negli anni 2000 attraverso le hit di Disney Channel con un live show dedicato alle colonne sonore di High School Musical, Camp Rock, Hanna Montana e molti altri. L’evento, organizzato da GoMad Concerti, si terrà il 23 agosto ai Cantieri Culturali alla Zisa di Palermo. Disponibili i biglietti (a partire da 23,00 euro) su Ticketsms.

Teenage Dream nasce a gennaio 2023 e registra circa 100 date (per un totale di più di 230.000 biglietti venduti) nei più grandi live club e arene estive sparse per tutta Italia. È virale sui social con oltre 120 Milioni di visualizzazioni su TikTok e più di 125mila followers su Instagram raggiunti in pochi mesi: “Ci piace chiamarla “la festa di tutti”, la festa che non c’era mai stata, se non nelle nostre camerette, sotto la doccia, in macchina con gli amici a fine serata. Teenage Dream è una festa anni 2000, si, ma che il 2000 lo vuole ripercorrere tutto, anche e soprattutto attraverso le hit di Disney Channel che da vent’anni creano aggregazione. Un posto sicuro nel quale sentirsi se stessi, la serata in cui si va a perdere la voce, magari con gli occhi lucidi di felicità“.