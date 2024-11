Come usarla e quali sono i requisiti

ROMA – È disponibile dal 1 settembre la Carta Dedicata a Te, ovvero la carta di pagamento prepagata sulla quale è precaricato un contributo «una tantum» di 500 euro. “Il contributo – si legge nel sito delle Poste – è destinato all’acquisto dei soli beni alimentari di prima necessità”.

Come usarla

La Carta è utilizzabile per i propri acquisti dei soli beni alimentari di prima necessità nei negozi abilitati al circuito Mastercard. “Consente – si legge nel sito di Posteitaliane – di ricevere un ulteriore sconto del 15 % presso gli esercizi aderenti alla promozione della misura”.

“È completamente gratuita e funziona come una normale carta di pagamento elettronica, nei limiti previsti dalla normativa di riferimento”. In sostanza è destinata alle famiglie di ceto medio-basso, per l’acquisto di generi alimentari, per il rifornimento dei mezzi di locomozione o per l’abbonamento dei servizi di trasporto.

A chi è rivolta

La Carta Dedicata a te è rivolta ai “soggetti in possesso di un Isee”, l’indicatore della situazione economica equivalente, “non superiore a 15.000 euro”, secondo quanto si legge nella normativa.

I membri dei nuclei familiari devono essere iscritti all’Anagrafe della popolazione residente e nessuno deve aver fruito di altri sussidi. La carta non va richiesta, perché è il Comune a individuare i beneficiari.

Il primo pagamento va fatto entro il 16 dicembre 2024, altrimenti i beneficiari perderanno il diritto all’utilizzo.

