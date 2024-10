Cosa fare per richiedere il sussidio

Arrivata e già in distribuzione la nuova carta “Dedicata a Te”. Un sussidio del valore di 500 euro per ogni nucleo familiare, destinato all’acquisto di beni alimentari, carburante o abbonamenti ai trasporti pubblici locali (TPL). Lo ha annunciato il Ministero dell’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, specificando che i beneficiari di questo contributo sono 1.330.000 nuclei familiari con un reddito ISEE inferiore a 15.000 euro. La carta, che può essere ritirata presso gli uffici postali, verrà comunicata direttamente ai cittadini dal proprio Comune di residenza. Sono esclusi coloro che già usufruiscono di altri contributi pubblici.

Carta Dedicata a te: chi ne ha diritto

Secondo l’INPS, la misura consiste in un contributo economico per nucleo familiare, erogato tramite carte elettroniche prepagate e ricaricabili fornite da Poste Italiane, attraverso la controllata Postepay. Le carte, destinate a 1.330.000 famiglie, saranno distribuite presso gli uffici postali e verranno rese operative con l’accredito del contributo a partire da settembre 2024. È importante notare che il primo pagamento deve essere effettuato entro il 16 dicembre 2024, altrimenti si perderà il diritto al beneficio. Inoltre, le somme dovranno essere utilizzate entro e non oltre il 28 febbraio 2025.

Come funziona e cosa potranno acquistare le famiglie

Il contributo della carta “Dedicata a Te” è destinato principalmente all’acquisto di beni alimentari di prima necessità. Pane, latte, carne e uova, escludendo espressamente le bevande alcoliche. In alternativa all’acquisto di carburante, è possibile utilizzare il sussidio per abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale. I Comuni, entro il 24 luglio 2024, riceveranno dall’INPS, attraverso una piattaforma dedicata, le liste dei beneficiari con i requisiti idonei.

Requisiti per ottenere la carta Dedicata a Te

Per quanto riguarda i criteri di priorità, il contributo sarà assegnato innanzitutto ai nuclei familiari con almeno tre componenti, tra cui uno nato entro il 31 dicembre 2010, con priorità data ai nuclei con ISEE più basso. Successivamente, verranno presi in considerazione i nuclei familiari composti da almeno tre componenti, di cui uno nato entro il 31 dicembre 2006, sempre dando la precedenza alle famiglie con un indicatore ISEE inferiore. Infine, la carta verrà assegnata alle famiglie con tre o più componenti, indipendentemente dalla presenza di figli minori.

Questa iniziativa rientra nella legge di bilancio 2023, che ha istituito un fondo incrementato nel 2024, destinato all’acquisto di beni di prima necessità, carburante o abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale. La social card “Dedicata a Te” è riservata ai nuclei familiari residenti in Italia con un ISEE ordinario in corso di validità inferiore a 15.000 euro. I beneficiari non devono presentare domanda, poiché saranno individuati d’ufficio.

Dove richiederla

La carta sarà distribuita a partire da settembre 2024 e potrà essere utilizzata presso gli esercizi commerciali convenzionati per l’acquisto di beni di prima necessità. I dettagli sull’operatività della carta sono contenuti nel messaggio INPS del 10 luglio 2024, n. 2575, che spiega anche come i Comuni possano accedere al servizio tramite l’area dedicata sul sito dell’INPS.

