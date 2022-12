Torna in servizio dopo 10 anni l’aliscafo Linosa-Lampedusa

Sarà operativo dal primo gennaio 2023 anche nel periodo invernale

1' DI LETTURA

LAMPEDUSA (AG) – Dopo circa 10 anni, dal primo gennaio 2023, torna in servizio l’aliscafo anche nel periodo invernale sulla tratta Lampedusa-Linosa, mentre sulla tratta Lampedusa-Linosa-Porto Empedocle inizierà con anticipo, ossia dal primo aprile. E così sarà per i prossimi 5 anni. A portare la buona notizia, agli abitanti di Linosa, è stato il sindaco delle Pelagie Filippo Mannino, che assieme al presidente del consiglio comunale, Giacomo Mercurio, e all’assessore alle Politiche giovanili, Roberta Palmisano, è stato a Linosa per fare gli auguri di Natale. E lo ha fatto andando anche a trovare gli ammalati e gli anziani soli, nonché per ascoltare le esigenze degli abitanti.