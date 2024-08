La ventesima edizione

SALEMI (TRAPANI) – Undici postazioni con undici diverse versioni abbinate ad altrettanti generi musicali per soddisfare tutti i palati, con l’aggiunta del punto Gluten Free. Torna a Salemi, nel Trapanese, la Sagra della Busiata e compie venti anni: il 6, 7 e 8 agosto la tradizionale pasta dalla forma arricciata sarà protagonista in uno dei Borghi più belli d’Italia. L’evento è organizzato dal Comune in collaborazione con Unpli, Pro Loco Salemi, ristoratori locali e Saleming.

“Un anniversario importante”

“Un anniversario importante – dicono il sindaco di Salemi, Vito Scalisi, e l’assessore al Turismo, Pietro Crimi -. La Sagra della Busiata compie venti anni e siamo pronti a celebrare questo traguardo nel modo migliore. Da anni ormai registriamo un successo di pubblico e di gradimento non soltanto dal punto di vista gastronomico ma anche nei confronti della città, grazie anche alle associazioni che collaborano con il Comune nell’organizzazione della sagra. Chi viene a Salemi per la prima volta ne rimane entusiasta e spesso decide di ritornare. L’auspicio – concludono Scalisi e Crimi – è che anche quest’anno siano in tanti a sceglierci per trascorrere una serata in compagnia della buona cucina e della buona musica”.

Dal rock al folk, passando per la disco dance, il pop, il jazz e altre varietà musicali: sarà così possibile trascorrere una serata ammirando le bellezze del centro storico di Salemi e accompagnando il piatto di busiate con un bicchiere di vino proveniente dalle cantine locali al costo complessivo di sette euro. L’intero percorso durante i tre giorni sarà animato anche dall’energia della musica itinerante della Sud Street Band, dai gruppi musicali Zagara ‘n Ciuri e Comusemo, e da Radio Time 90.

Sagra della Busiata, le info utili

La Sagra della Busiata, che quest’anno attraverso l’Unpli (Unione nazionale Pro Loco d’Italia) parteciperà per l’accredito del riconoscimento nazionale di ‘Sagra di qualità’, sarà anche l’occasione per una visita al Polo Museale di Salemi grazie all’apertura serale straordinaria dei musei presenti all’interno dell’ex Collegio dei Gesuiti. Il costo del biglietto per accedere al polo museale sarà di due euro. Attivo anche un servizio bus navetta che collegherà l’area del nuovo centro, predisposta con i parcheggi, al centro storico: il costo complessivo per gli adulti è di due euro, mentre per i bambini sotto i dieci anni il ticket è gratuito.

