Totò Cuffaro e il ‘caso’ Gesap: “Vito Riggio ritiri le sue dimissioni”

La nota del segretario della Dc

PALERMO– “La Democrazia Cristiana chiede a Vito Riggio, amministratore delegato di Gesap la società che gestisce l’aeroporto ‘Falcone e Borsellino’ di Palermo, di ritirare le proprie dimissioni. La Sicilia e il capoluogo non possono privarsi di un professionista che in questi anni ha lavorato con onestà e lungimiranza, rinnovando l’aeroporto della quinta città italiana, portando a termine i cantieri di ampliamento del terminal e approvando un bilancio con risultati mai raggiunti prima”. Lo dice Totò Cuffaro, segretario nazionale della Dc.

“L’aeroporto di Palermo è il biglietto da visita del capoluogo siciliano e bisogna far si che la struttura sia in grado di effettuare al meglio il servizio di accoglienza – dice Cuffaro -. Inoltre, sarebbe opportuno che gli organi competenti dessero un’accelerata al processo di privatizzazione”.

“I tempi sono cambiati – conclude – ed è aumentata l’esigenza di rafforzare le infrastrutture degli aeroporti per renderli più competitivi. Oggi i più grandi scali d’Italia sono privatizzati e funzionano molto bene, ecco perché la logica della privatizzazione può far compiere un ulteriore passo in avanti all’aeroporto del capoluogo siciliano”.