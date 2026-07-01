Tpl, attivata la nuova linea che collega Tremestieri e Battiati con Catania

“Servizio strategico per mobilità e ambiente”

CATANIA – È entrato in funzione oggi, 1 luglio, il nuovo servizio di trasporto pubblico locale che collega Catania con i comuni di Sant’Agata Li Battiati e Tremestieri Etneo, attraverso un collegamento diretto con la stazione della metropolitana Milo. Una novità attesa che si inserisce nel potenziamento della mobilità dell’area metropolitana etnea.

La nuova linea 158 viene servita da autobus elettrici di ultima generazione e prevede 19 corse nei giorni feriali, con prima partenza alle 6 del mattino e ultima alle 22.45. Nei giorni festivi sono invece previste 12 corse, dalle 7 fino alle 22.45.

L’attivazione del servizio è stata accolta con soddisfazione dal sindaco di Sant’Agata Li Battiati, Marco Rubino, che ha sottolineato come il risultato arrivi dopo diversi solleciti istituzionali per accelerare l’avvio della linea. Un percorso che ha coinvolto la Città metropolitana di Catania e il Dipartimento regionale dei Trasporti.

Secondo il primo cittadino, il nuovo collegamento rappresenta un’infrastruttura strategica in grado di incidere positivamente sulla viabilità, riducendo il traffico veicolare privato, l’inquinamento e il rischio di incidentalità stradale. Un intervento che punta anche a migliorare i tempi di spostamento quotidiani dei pendolari e degli studenti dell’area.

Rubino ha definito la promozione del trasporto pubblico una priorità amministrativa e un elemento centrale per la qualità della vita urbana, evidenziando come la diffusione di una “cultura della mobilità sostenibile” sia ormai una condizione necessaria per la vivibilità dei centri abitati.

Per favorire l’utenza nella fase iniziale, il Comune di Sant’Agata Li Battiati ha inoltre annunciato il potenziamento temporaneo del collegamento navetta con il sistema BRT, attivo per le prossime due settimane, fino al 15 luglio, con l’obiettivo di consentire ai cittadini di familiarizzare con orari e percorsi del nuovo servizio.

L’avvio della linea segna così un ulteriore passo verso l’integrazione del sistema di trasporto pubblico nell’area metropolitana di Catania, con l’obiettivo dichiarato di rendere più efficienti e sostenibili gli spostamenti quotidiani.