Le possibili tracce

ROMA – A pochi giorni dalla prima prova, i maturandi stringono ulteriormente il campo delle previsioni: gli 80 anni dal referendum istituzionale in Italia sembrano uno spunto quasi certo ma allo stesso tempo si fa spazio la suggestione di un’autrice donna, con Grazia Deledda. E cresce l’attesa per le tracce su IA, salute mentale e trasformazioni della società contemporanea.

Esame di maturità, il tototema 2026

Ad ogni modo, gli studenti ancora una volta ci credono e acclamano D’Annunzio come vincitore ufficiale del Totoesame 2026, secondo l’osservatorio organizzato ogni anno dal portale specializzato Skuola.net.

Il tradizionale instant-poll a pochi giorni dall’esame di Stato – a cui hanno contribuito 1.000 maturandi – vede inoltre tra i favoriti della vigilia nelle tototracce una donna: Grazia Deledda. Sarebbe un inedito assoluto la proposta al femminile per la traccia sull’analisi del testo.

Ma i maturandi ci credono, forti di un anniversario significativo: i 100 anni dallo storico premio Nobel per la letteratura alla scrittrice sarda. Stavolta, dunque, l’azzardo è doppio, perché gran parte degli intervistati è convinta che a breve assisteremo a un altro inedito, ovvero la già anticipata comparsa di un testo di Gabriele D’Annunzio tra le tracce ufficiali. Da sempre favorito assoluto, ma mai uscito.

Anche Verga e Pascoli nella top ten

Completano la top ten dei “papabili” della vigilia gli usati sicuri, come i “Giovanni” Verga e Pascoli, Luigi Pirandello, Giuseppe Ungaretti ed Eugenio Montale, affiancati da anniversari considerati praticamente certi come quello dell’80esimo “compleanno” della nostra Repubblica e dell’Assemblea Costituente o quello degli 800 anni dalla morte di San Francesco. Senza dimenticare la stretta attualità fatta di intelligenza artificiale, disagio giovanile e tensioni geopolitiche.

SEGUI LE NOTIZIE DALL’ITALIA E DAL MONDO