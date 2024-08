Traffico da bollino rosso, gli incidenti mortali e le strade

La situazione della viabilità

ROMA – Complice il caldo intenso e le partenze intelligenti, nel primo weekend agostano da bollino rosso sulle strade, il traffico non ha registrato le code chilometriche che ci si poteva aspettare.

L’esodo c’è stato, i rallentamenti anche ma nessuna criticità: 2,8 milioni i transiti lungo la A2 Autostrada del Mediterraneo. L’incremento si è registrato solo in serata, soprattutto nelle località interessate dal turismo pendolare del fine settimana per i rientri.

Sono stati tanti gli incidenti stradali, ma due i più gravi: a Modena un ragazzo di 19 anni, Adam Cattabriga, è morto e altri cinque giovani sono rimasti feriti dopo un frontale tra due auto.

Nel Cagliaritano un 58enne, Gianni Tinti, in sella a uno scooter è morto dopo una caduta dal suo mezzo. Circolazione ferroviaria rallentata nel nodo di Firenze, con ritardi e treni cancellati, per la presenza di persone non autorizzate in prossimità dei binari tra Firenze Santa Maria Novella e Firenze Rifredi.

Intanto la prossima sarà la settimana più calda dell’estate, con una escalation di temperature in aumento giorno dopo giorno fino al picco che si dovrebbe raggiungere intorno a martedì 13 e mercoledì 14 agosto.