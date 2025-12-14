I sanitari hanno solo potuto constatare il decesso

FANO – Tragedia a Fano, nelle Marche. Due paracadutisti sono morti durante un lancio. L’incidente è avvenuto nella mattina di oggi, domenica 14 dicembre, durante la discesa con il paracadute di quattro persone, nei pressi dell’aeroporto.

Secondo una prima ricostruzione, i paracaduti dei due si sarebbero intrecciati non permettendo di atterrare in sicurezza e i due sarebbero precipitati al suolo.

Le due vittime sono il 70enne Ermes Zampa e la 63enne Violetta Laiketsion. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi del caso e i sanitari del 118 che, però, hanno solo potuto costatare il decesso.